Россия освободила японские шхуны, задержанных у Курил

Капитаны пяти задержанных на Сахалине японских судов по решению суда были признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов и приговорены к штрафу в размере 6,4 млн рублей.

К настоящему моменту экипажи выплатили штраф в полном объеме, сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ РФ.

Задержанные суда «Оотомо Мару 38», «Сэйсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53», «Умитака Мару 55» уже покинули морской терминал Южно-Курильск, передает ТАСС.