Посольство РФ назвало манипуляцией слова Джонсона о «перехвате 56 самолетов»

Заявления британского премьера Бориса Джонсона о том, что Россия нарушила воздушное пространство Эстонии, ложные, и сделаны для того, чтобы оправдать пребывание войск НАТО в Прибалтике. Об этом журналистам рассказали в посольстве РФ в Лондоне.

Как уверял Джонсон, в общей сложности британские ВВС перехватили 56 российских самолетов.

«Сведения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии, тем более в таких масштабах, не соответствуют действительности», - заверили в российском посольстве.

В дипмиссии расценили высказывание как «целенаправленную, недобросовестную манипуляцию» и подчеркнули, что самолеты на самом деле регулярно летают из Санкт-Петербурга в Калининградскую область для обеспечения нужд Вооруженных сил, о чем страны НАТО всегда были осведомлены.