В небе Сирии: пилоты ВКС РФ расширили зону воздушного патрулирования

В Сирии вертолеты ВКС России осуществили поддержку военной полиции с воздуха во время проведения патрулирования в северной части провинции Алеппо.

Также вертолеты Ми-8 и Ми-35 сопроводили колонну сотрудников Центра по примирению враждующих сторон до пунктов выдачи гуманитарной помощи. Ми-8 двигался по центру, по флангам от него – два многоцелевых Ми-35. Зона воздушного патрулирования увеличилась за последние три недели в несколько раз.

Патрулирование, воздушная разведка и перевозка грузов являются лишь частью работы пилотов. Сами они признаются, что в небо поднимаются ежедневно по нескольку раз. Экипажи меняются несколько раз за несколько часов.