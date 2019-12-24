Город, превращенный в руины: страшные кадры из сирийской Ракки

Статуя колоска пшеницы - это символ Ракки, такой, какой она была до войны. Сельскохозяйственная столица Сирии, где сейчас на полях растут сорняки, а огромные элеваторы стоят пустыми - их разграбили боевики. Улица за улицей - разрушенные дома, 80% Ракки находится в руинах.

«Когда смотришь на Ракку, вернее на то, что от нее осталось, вспоминаешь фотографии Дрездена 1945 года. Как и там, город был просто стерт с лица земли», - передает корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Кое-где в развалинах видно рынки, но там только фрукты и овощи, еды не хватает.

Останавливаться опасно, ведь Ракка долгое время была столицей запрещенной в России организации ИГИЛ. Представители СМИ здесь предпочитают убирать с бронежилетов и шлемов опознавательные знаки, в Ракке еще очень много террористов, и за журналистов назначена большая награда.

И это несмотря на то, что антитеррористическая коалиция во главе с США рапортовала о полном освобождении города. В результате после неприцельных авиаударов целые кварталы разрушены, на тысячу уничтоженных боевиков пришлось 13 тысяч погибших мирных жителей. Коалиция вообще особо не выбирала цели, рассказывают местные жители. Бомбили больницы, жилые дома.

В этих районах нужно быть особенно осторожными, здесь все еще очень много неразорвавшихся бомб и снарядов. Большинство - американского производства. Площадь заминированных развалин здесь измеряют в квадратных километрах.

На съемку на каждой точке у журналистов не больше 15 минут, после чего надо менять позицию, иначе шансов попасть в засаду намного больше. От террористов коалиция по сути город не освободила - боевики беспрепятственно покидали позиции с оружием в руках, а потом многие вернулись. Действуют террористы в основном ночью, но и днем тут не безопасно.

«Вам лучше отсюда уехать скорее, но я скажу, мы устали жить на этой свалке, в которую превратился наш город. У меня много детей, они все хотят жить в мире», - беспокоится местная жительница Аиша.

Из 13 тысяч погибших гражданских США признали только 1800. И эти цифры не окончательные, под разрушенным домами остались сотни погибших.

Коалиция во главе с США обещала и разминирование, и восстановление города. Два года прошло, и ничего не изменилось. Здесь надеются на Россию. Наши военнослужащие уже были в Ракке с гуманитарной миссией, сейчас рассматривают возможность организовать здесь работу саперов и военных медиков.