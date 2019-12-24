СМИ: в России изменят экзамен на водительские права

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, сообщает газета «Коммерсантъ». Первые изменения вступают в силу уже в январе, а основные положения начнут действовать с октября 2020 года.

Так, с начала 2020 года ученикам можно будет ездить на автомагистралях. Кроме того, водительские права перестанут возвращать нарушителям, пока они не оплатят штрафы.

В октябре серьезные изменения претерпит процесс сдачи экзамена на права. «Город» и «площадка» будут объединены, вождение будет проводится не на заранее известном маршруте, а также появится возможность аннулировать результаты экзамена.