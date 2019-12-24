Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с взысканием штрафов

Москвичей предупредили об активном распространении нового вида мошенничества с использованием писем о штрафах.

Горожанам может прийти постановление о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя или заместителя руководителя территориального органа Роспотребнадзора. В письме будут также указаны реквизиты, на которые сумму требуется перевести.

Указанной информации не стоит доверять, предупреждают в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. При получении подобной рассылки москвичам следует обратиться в управление Роспотребнадзора лично или онлайн.