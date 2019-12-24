Помпео привел к присяге нового посла США в России

Госсекретарь отметил, что для него это событие является честью, а также выразил уверенность, что Салливан сможет занять «лидирующую роль в усилиях по укреплению сотрудничества с Россией» и наладит конструктивный диалог между Вашингтоном и Москвой.

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