Помпео привел к присяге нового посла США в России
Госсекретарь выразил уверенность, что Салливан сможет наладить конструктивный диалог между Вашингтоном и Москвой.
© Фото: SecPompeo, Twitter
Джон Салливан прошел процедуру приведения к присяге в качестве нового посла Соединенных Штатов в России. О торжественной процедуре сообщил в своем Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Госсекретарь отметил, что для него это событие является честью, а также выразил уверенность, что Салливан сможет занять «лидирующую роль в усилиях по укреплению сотрудничества с Россией» и наладит конструктивный диалог между Вашингтоном и Москвой.
12 декабря американские сенаторы одобрили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря США Джона Салливана на должность нового посла в России.