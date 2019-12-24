Рост цены на бензин в 2019 году стал минимальным за 11 лет

Рост цен на бензин в России в период с начала 2019 года по 16 декабря составил 1,9%, что является минимальным показателем за последние 11 лет. Такие данные обнародовали аналитики «Известий», которые основывались в своих расчетах на данных Росстата.

«Рост потребительских цен на бензин в 2019 году составил минимальное значение с 2008 года, а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009», - подтвердили изданию в Росстате.

В Минэнерго и ФАС главным фактором сдержанной динамики роста цен называют действие демпфирующего механизма, который компенсирует производителям топлива часть упущенной выгоды.