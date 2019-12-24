СБУ назвала «бредом» сообщения о расстреле сотрудников ведомства в Закарпатье
Ранее украинское издание опубликовало новость о том, что тела оперативников СБУ со следами пыток были обнаружены в окрестностях закарпатского города Виноградов.
© Фото: ssu.gov.ua
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла ранее возникшие в СМИ сообщения о том, что в Закарпатье, рядом с границей с Венгрией якобы были убиты сотрудники силового ведомства.
«Это полный бред», - написала она в своем Facebook.
Гитлянская попросила журналистов не публиковать ложную информацию.
Ранее украинское СМИ распространило информацию о том, что около двух недель назад несколько сотрудников СБУ подверглись пыткам, после чего были застрелены, однако ведомство данный факт оставило без огласки.