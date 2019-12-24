Названа смертельно опасная болезнь, передающаяся через собак

Более трети собак, проживающих в ряде регионов России, болеют эхинококкозом. Этот недуг представляет смертельную угрозу человеку, предупредили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили: эхинококкозу подвержены не только бездомные, но и домашние собаки. Особенно широко болезнь распространена на Северном Кавказе, Урале, Дальнем Востоке и в Иркутской области.

При эхинококкозе в печени, легких и других органах образуются кисты, содержащие личинки паразитов. Если пациент затягивает с лечением, это может привести к длительной нетрудоспособности, инвалидизации и даже летальному исходу.

Заражение человека происходит при контакте с больным животным, пишет «Российская газета». Чаще всего эхинококкозом болеют дети, так как они больше времени проводят с собаками и могут пренебрегать правилами гигиены.

Чтобы обезопасить себя от недуга, в ведомстве советуют мыть руки после контакта с животными, регулярно проводить вакцинацию питомцев и не пускать их на диваны и кровати.