«Разгильдяйство и хамство»: Путин раскритиковал срыв строительства ФАПов в селах

Владимир Путин резко высказался о срыве сроков строительства и ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в российских селах. Президент назвал это «разгильдяйством и хамством», а также попросил дать ему конкретные факты, чтобы устроить «разбор полетов».

С вопросом о ФАПах к Путину обратилась председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина во время встречи лидера РФ с общественностью в Адыгее.

«Деньги туда выделяются. То, о чем вы сейчас сказали - результат того, что руки растут из другого места, а не из плеч. Значит, люди просто не могут организовать работу», - считает президент.

По данным Общероссийского народного фронта, из 438 проверенных объектов только 122 строятся по графику, на 76 - есть отставание от графика, а на 29 работы не ведутся вообще.