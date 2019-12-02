СМИ узнали, почему торговые переговоры США и Китая зашли в тупик

Причиной приостановки переговоров Вашингтона и Пекина по торговле является принятый президентом США Дональдом Трампом закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге».

«Источник, близкий к переговорной команде Трампа, сказал, что сделка с Китаем сейчас застопорилась из-за законодательства по административному району», - сообщает издание Axios.

По данным СМИ, первая фаза сделки может быть заключена только в конце 2019 года.

В четверг, 28 ноября, Трамп подписал сразу два закона в защиту протестующих в Гонконге.

Первый документ под названием «О правах человека и демократии в Гонконге» обязывает Госдепартамент США не реже одного раза в год подтверждать то, что административный район Китая продолжает сохранять достаточную автономию для продления льготных условий торговли с Вашингтоном. Также этим законом вводятся санкции за нарушение прав человека в Гонконге.

Согласно второму документу, в автономию запрещено поставлять средства для разгона протестующих – слезоточивый газ, резиновые пули, перцовые баллончики и электрошокеры.

Официальный Пекин и глава администрации Гонконга Кэрри Лэм назвали действия американского лидера вмешательством во внутренние дела государства.