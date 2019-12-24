Впервые за 140 лет: в Москве побит температурный рекорд
Это уже третий максимальный показатель по температуре в столице за декабрь в 2019 году.
© Фото: Komsomolskaya Pravda , Global Look Press
Температура в Москве 23 декабря вновь стала рекордной.
В 20.00 по столичному времени столбики термометров продемонстрировали чуть более шести градусов, что является самым высоким показателем за последние 140 лет.
Так, за текущую зиму это уже третий температурный рекорд. Как напоминает «Интерфакс», 18 декабря температура составила максимальные для этой даты 5,6 градуса тепла, а 19 декабря поднялась до плюс 6,5 градуса.