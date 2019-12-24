Минфин предложил пересадить чиновников на такси
Как отметил Антон Силуанов, цены на такси стали более конкурентоспособными, нежели раньше.
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Минфин предложил использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов.
«Мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси», - заявил он.
Благодаря этому многие учреждения откажутся от закупки автомобилей и найма водителей.
Как передает слова Силуанова ТАСС, инициатива рассматривалась и раньше, однако тогда переход на такси был экономически невыгодным.