«Догоняли на "Сапсане"»: начальник первого поезда в Крым рассказал, как не успел войти в вагон

Пассажирский поезд «Таврия» стремится из Санкт-Петербурга в Севастополь. В общей сложности он должен преодолеть 2700 километров и около трех часов утра проехать по Крымскому мосту, а утром прибыть с точку назначения.

В состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны, а также вагон ресторан. Первые пассажиры получили от бортпроводников памятные подарки. Среди них, например, классический подстаканник с изображением арок Крымского моста и поезда.

Как чуть не опоздал на собственный поезд и догонял состав на «Сапсане» вспоминает начальник «Таврии» Александр Калеущенко.

«Докладывали Владимиру Владимировичу о готовности отправления поезда, и так получилось, что чуть-чуть мы задержались с докладом, а поезд отправился согласно расписанию, строго по графику. Дальше мы отправились "Сапсаном", обогнали состав и встретились в Угловке», - рассказал он «Звезде».

Напомним, движение составам на Крымском мосту 23 декабря открыл Владимир Путин. На сегодняшний день, как известно, реализовано более 57 тысяч билетов на Крымский полуостров из Москвы и Петербурга.