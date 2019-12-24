Атмосфера семейная: пассажиры первого поезда в Крым делятся впечатлениями от поездки

Первый поезд «Таврия», следующий в Крым по маршруту Санкт-Петербург-Севастополь, стремительно движется вперед. Корреспондент «Звезды», отправившийся вместе с его пассажирами, узнал их впечатления от первых суток в поезде.

В одном вагоне с ним едет заслуженный артист России Алексей Огурцов. Помимо съемок в кино он еще и сотрудничает с культурным центром Минобороны, на счету актера - 36 командировок в Сирию. Поездку на первом поезде в Крым он пропустить не мог и намеренно взял билет в плацкарт.

«Почему не купейный вагон? Это тот же скворешник, который закрыт и где ни с кем не пообщаться. А вот плацкартный вагон, где буквально через 2-3 часа в едином порыве все становятся единой семьей и делятся воспоминаниями - это дорогого стоит», -говорит он.

Пообщаться действительно есть с кем и о чем. В этом же вагоне, к примеру, рядом едут несколько семей моряков подводников. Познакомились в поезде и оказалось, что заканчивали одно и тоже Севастопольское военно-морское училище - пусть и в разные годы.

«Каждый год ездим в Севастополь, но раньше это были перекладные, переправа - сложно было. По мосту на машине проще стало. А сейчас на поезде в Севастополь - аж не верится, как в старые добрые времена. Радость, что даже не верится, что в Севастополе выйдешь и сын там встретит», - говорит пассажир, капитан 1 ранга Анатолий Криветченко.

Большинство пассажиров - за железнодорожную романтику, и предпочитают завтракать и обедать на своих местах. Курочка, вареная картошка, соленые огурчики - классическое меню. Естественно, есть и альтернатива. Это - вагон-ресторан, которых в составе два. В меню - блины, солянка, бефстроганов. Крымских блюд пока нет, но обещают, что они появятся позже.

Для пассажиров первой «Таврии» приготовлены и подарки. Самый ценный - классический подстаканник с изображением арок Крымского моста и поезда. Ну а для самых маленьких путешественников - набор раскрасок с чайками и дельфинами.

Общая атмосфера - исключительно дружелюбная, словно все едут на один большой общий праздник. Такая же обстановка - и на перронах промежуточных станций, где встречают первый поезд в Крым. Состав уже преодолел большую часть пути и проехал Ростовскую область, сделав длительную остановку в Ростове-на-Дону. На Крымский мост он заедет в третьем часу ночи.

В общей сложности «Таврия» преодолеет 2700 километров, проехав по территории девяти областей и пересекая 118 рек.