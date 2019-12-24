МВД расширило перечень оснований для отказа в сдаче экзамена на права

В Министерстве внутренних дел России разъяснили новые правила сдачи экзамена на водительские права. Постановлением правительства был отменен экзамен на площадке. Теперь навыки, которыми будущий водитель овладел, он должен будет продемонстрировать в условиях реального движения.

Как полагают в кабмине, акцент сместится с проверки умений и навыков управления транспортом, приобретенной в процессе обучения, на испытания «в условиях реальной дорожной обстановки».

«В данных целях практический экзамен по первоначальным навыкам управления на площадке исключается, одновременно с этим практический экзамен в условиях дорожного движения дополняется проверкой основных навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке», - пояснили в полиции.

Также будут отменены заранее определенные экзаменационные маршруты. Определят только список дорог и территорий, на которых будут проводится практические экзамены. Так будут «исключать возможности их заучивания кандидатами в водители».

В МВД уверены, что все это позволит определить степень подготовленности кандидата в водители в постоянно меняющейся дорожной обстановке. При этом экзамен для мотоциклистов сохраняется на площадках, закрытых от движения других транспортных средств.

Кроме того, устанавливаются минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для не сдавших их лиц. Отмечается, что проведение повторного теоретического экзамена предусматривается не ранее чем через 7 и не позднее 30 дней, а повторного практического экзамена - не ранее чем через неделю и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего экзамена.

В будущем году введут и аннулирования результатов тестирования в случае удовлетворения жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена, либо признания документов поддельными, либо установления нарушений при проведении экзамена.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года. Однако ряд положений начнет действовать с 1 января следующего года. К примеру, иностранные граждане смогут обратиться в любое подразделение ГИБДД, независимо от места пребывания на территории России.

Согласно нововведениям, снимается запрет учебной езды на автомагистралях. В правилах уточняется также возраст учеников. Управлять легковым автомобилем можно будет учиться с 16 лет, а автобусом - с 20 лет.