Более 250 дел заведено на Украине за нападения на приходы УПЦ

Для расследования нападений на приходы и прихожан канонической украинской церкви на Украине открыто более 250 уголовных дел. По словам управляющего делами УПЦ, митрополита Бориспольского и Броварского Антония, общины церкви постоянно сталкиваются с препятствием к совершению богослужений, незаконными проникновениями на территорию храмов и осквернением святынь.

По словам митрополита, церковь будет продолжать защищать свои приходы и прихожан и последовательно отстаивать свою позицию в судах разных уровней и добиваться, чтобы принятые ими решения выполнялись.

«Если наша церковь снова будет сталкиваться с выборочным правосудием, мы готовы идти в европейские суды», - подчеркнул он.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. Однако после того, как экс-президент Украины Петр Порошенко добился получения томоса об автокефалии «новой церкви» от Константинопольского патриархата в декабре 2018 года, в Киеве на базе раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины. После этого сторонники новой религиозной структуры начали захват храмов УПЦ, что часто сопровождается серьезными конфликтами.