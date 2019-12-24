Путин перечислил законодательные приоритеты на 2020 год

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Федерального собрания заявил, что главными задачами законотворческой повестки 2020 года являются улучшение бизнес-климата и создание действенных инструментов защиты инвестиций.

«Среди приоритетов законотворческой повестки на будущее отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан», - подчеркнул Путин.

По словам главы государства, выполнение национальных целей развития должно объединять политические силы, а интересы страны следует ставить выше политической конъюктуры. Путин подчеркнул, что россияне ждут от каждого парламентария продуманных и справедливых законов, так как они оценивают Госдуму и правительство по конкретным результатам.

Путин также заявил, что в следующем году депутатам нужно серьезно пересмотреть и актуализировать правила и процедуры контрольно-надзорной деятельности «по модели регуляторной гильотины». По его мнению, значимые для граждан и бизнеса проекты необходимо обсуждать открыто, учитывая все мнения.

Российский лидер отметил конструктивную работу над законом о федеральном бюджете. Парламентариям, по его словам, нужно было «с нуля» просмотреть документы и принять важные для РФ решения. По его мнению, следует использовать обратную связь, чтобы обеспечить контроль за реализацией решений.