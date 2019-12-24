В Крыму ответили на претензию ЕС из-за моста через Керченский пролив

Претензии Европейского союза по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста необоснованные, уверен глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.

Он отметил, что Крым вернулся в состав России достаточно давно и на законном основании. А заявления представителей Евросоюза Кангиев назвал политизированными.

«Все это несостоятельные претензии со стороны ЕС», - цитирует его РИА Новости.

Ранее на Западе заявили, что якобы старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту является новым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Крым стал российским по итогам всенародного референдума, проведенного в марте 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.