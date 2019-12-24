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Убийцу защитившего мать подростка отправили в колонию на 20 лет

Валентина Пескова
21:51 24.12.2019
15-летний школьник из Северодвинска погиб от рук напавшего на его мать соседа, в попытке защитить женщину.
Убийцу защитившего мать подростка отправили в колонию на 20 лет
© Фото: pixabay.com

Житель Северодвинска Роман Пронин, убивший 15-летнего школьника, который защищал свою маму, приговорен к 20 годам и 6 месяцам колонии. Помимо отбывания срока наказания убийца должен выплатить потерпевшей стороне компенсацию в размере 1,8 миллиона рублей.

Трагедия произошла в мае 2017 года во время пьяного застолья в коммунальной квартире.

«В ходе возникшего конфликта на бытовой почве Роман Пронин совершил нападение с ножом на местную жительницу Наталью Крапивину. Сын потерпевшей Иван Крапивин, которому на тот момент было 15 лет, решительно вступился за маму, однако нападавший нанес ему несколько тяжелых ударов по голове металлической гантелью», - говорится на сайте СК РФ.

За жизнь мальчика боролись врачи, однако спасти его не удалось. Подростка посмертно наградили орденом Мужества.

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