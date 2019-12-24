Потенциал велик: в Туле представили проекты в области туризма

В Туле в рамках итоговой сессии корпорации малого и среднего предпринимательства были представлены туристические проекты. Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, потенциал региона в туристической сфере велик.

«Порядка 7 млрд рублей поддержки получили наши предприниматели. Мы расширяем сотрудничество. Сегодня было защищено еще четыре проекта», - отметил глава региона.

По оценкам тульских властей, доля свободной ниши туристического рынка составляет около 60%. Подобные сессии оказываются крайне полезными для развития регионального бизнеса.

Как сказал директор федеральной корпорации Александр Браверман, меры поддержи, которые существуют на данный момент в области, показали себя эффективными и успешными. В Туле широкой популярностью пользуется Бизнес-навигатор - портал, который помогает предпринимателям даже составить бизнес-план. По словам Бравермана, 12 тысяч человек воспользовались порталом, из них 8 тысяч человек показали рост выручки.