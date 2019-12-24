«Нужно поехать в Москву»: Бурджанадзе об участии Грузии в параде к 75-летию Победы

Грузинское руководство должно серьезно отметить юбилейную,75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и обязательно поехать в Москву. Об этом заявила в комментарии «Звезде» лидер оппозиционной грузинской партии «Демократическое движение - Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

По словам грузинского политика, для нее этот вопрос вообще не стоит, так как она считает 9 мая одним из самых больших совместных праздников и днем, о котором нужно вспоминать, если все хотят оставаться нормальными людьми.

«Это победа, которой отдали жизнь миллионы людей во всем мире, особенно на бывшем постсоветском пространстве. Поэтому я считаю, что если мы хотим быть нормальными людьми, если мы ценим наших предков, дедов и прадедов, то двух мнений о том, праздник это или не праздник, и нужно ли его посещать вообще не должно возникать. Проблема и трагедия как раз в том, что, к сожалению, такой вопрос возникает. И тем более в Грузии, из которой, несмотря на свое очень ограниченное количество населения, и в то время и сейчас, отправились на фронт 700 тысяч грузин и около 350 тысяч не вернулись обратно. Можно считать, что практически нет грузинской семьи, которая не потеряла близкого или не отправляла близкого на эту войну. Поэтому, конечно же, нужно этот день чтить, и я думаю, что грузинское руководство должно отметить очень серьезно этот праздник и юбилейную годовщину Победы. Я считаю, что нужно поехать в Москву, потому что это действительно общий праздник победы в войне, в которой вместе воевали и русские, и грузины, и украинцы, и казахи, и в общем все представители наций, которые жили тогда в этой большой стране», - сказала Нино Бурджанадзе.

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин на встрече с главами СНГ показал им архивные документы, которые представлены на выставке «1939 год. Начало Второй Мировой войны», развернутой в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Президент подчеркнул, что жители стран СНГ никогда не смогут забыть подвигов своих отцов и на Западе и в Европе должны иметь это в виду.

«А если не хотят слушать нас, пусть послушают авторитетных руководителей своих стран, которые понимали, что они говорят, и знали эти события не понаслышке», - сказал Путин.

Военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади. Свое присутствие на нем уже подтвердили лидеры многих иностранных государств. Делегации из 75 стран исполнят военные песни на одной из центральных концертных площадок Москвы.