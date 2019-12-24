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Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером

Василиса Морозова
21:11 24.12.2019
Лидер СССР Иосиф Сталин в отличие от глав многих государств Европы не общался лично с руководителем нацистской Германии Адольфом Гитлером, подчеркнул Владимир Путин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globalookpress

Президент России Владимир Путин заявил на встрече Госдумы с Совфедом, что руководитель СССР Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с фюрером Германии Адольфом Гитлером в отличие от большинства европейских лидеров.

«С 1934 года начала создаваться, по сути дела, правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами. Сталин, как бы к нему не относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, он с ним не встречался», - сказал российский президент.

Президент России обратился к архивным документам, откуда узнал, что некоторые европейские лидеры давали «достаточно честные и откровенные оценки», среди них были «порядочные и честные люди». Путин отметил, что напишет об этом подробнее в исторической статье.

«Советский Союз-то дал оценку пакту Молотова - Риббентропа, сделал это откровенно, прямо, открыто. Никто кроме нас этого не сделал», - добавил глава государства.

Владимир Путин также назвал «антисемитской свиньей» бывшего посла Польши в Германии Юзефа Липски, который работал в Берлине в 1930-1940-х годах. Президент РФ выразил свое возмущение из-за его обещания установить памятник Адольфу Гитлеру в Варшаве, если тот вышлет всех евреев из Европы в Африку.

Напомним, 20 декабря российский лидер признался, что принятая Европарламентом 19 сентября резолюция о причинах Второй мировой войны, в которой говорится, что она была спровоцирована Германией и СССР, сильно удивила его и задела. Днем ранее, на большой пресс-конференции Путин заявил, что напишет и опубликует статью о предшествующих Второй мировой войне событиях.

Кроме того, на встрече с лидерами стран СНГ Владимир Путин продемонстрировал исторические документы, которые доказывают, что СССР заключил пакт о ненападении с нацисткой Германией последним из всех государств Европы.

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