Минстрой увеличит объемы расселяемого жилья с 2020 года

Количество аварийного жилья с 2020 года будет увеличено, заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Глава ведомства пояснил, что в нынешнем году программа по расселению аварийного жилфонда была реализована не очень большими темпами, поскольку нарабатывались схема и механизм новых инструментов.

По его словам, этот инструмент уже отладили, что позволит в перспективе нарастить объемы расселяемого жилья.

«Отладили в этом году механизмы, чтобы в следующем году наращивать объемы расселяемого жилья, хотим по 1 миллиону квадратных метров расселять каждый год», - подчеркнул Якушев.

Ранее министр отмечал, что в России порядка миллиона человек проживают в домах, признанных аварийными. В начале декабря Госдума приняла закон об изменении механизмов переселения из аварийного жилья, позволяющий собственникам квартир в таких домах самостоятельно сносить и реконструировать здания, а также возводить на их месте многоэтажки.

Планируется, что к 2024 году расселят 660 тысяч человек и ликвидируют около 12 млн «квадратов» аварийного жилья. Всего на реализацию данной программы для расселения людей из аварийного фонда российских субъектов будет выделено более 500 млрд рублей.