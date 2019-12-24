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«Ласточки» и «Иволги»: с МЦД появится 8 новых пересадок на метро, МЦК и ж/д

Алексей Кошкин
19:53 24.12.2019
Восемь новых пересадок с МЦД на метро, МЦК и железнодорожные станции появятся в Москве к 2024 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Транспортная премьера года в столице - Московские Центральные Диаметры - вновь бьют рекорды. На поездах «Иволгах» - железнодорожных птицах - теперь летают в центр и обратно сотни тысяч жителей Подмосковья ежедневно. МЦД и МЖД - за несколько месяцев перевернули всю транспортную систему.

Вскоре пассажиров будут возить беспилотные составы. Сейчас «Ласточки»-роботы тестируются. А пока поездами управляют опытные машинисты, которые держат промежуток между составами всего четыре минуты. Для таких революционных изменений на железной дороге потребовалось провести масштабные работы по развитию инфраструктуры, сделать ее цифровой и самой передовой. Рекордные перевозки зафиксированы 29 ноября - 571 тысяча человек.

В этом году завершена интеграция Московского центрального кольца в городскую транспортную систему. Появились удобные крытые пересадки между пригородными электричками и поездами диаметров. Сегодня пассажиров по кольцу перевозят поезда с городской компоновкой салона. Большая работа была проведена и по подготовке инфраструктуры к запуску Московских центральных диаметров. И первые поезда по МЦД запустили 21 ноября.

«Что касается МЦД-1 и МЦД-2, то общая протяженность этих направлений составляет 130 км. То есть МЦД-1 - порядка 58 км и 80 км на МЦД-2», - начальник МЖД Михаил Глазков.

До конца года МЖД планирует перевезти 770 миллионов пассажиров. Не зря ее называют главной пассажирской дорогой страны. И новые проекты подтверждают эту важнейшую специализацию.

«Осуществляя 64% перевозки пассажирских железных дорог, мы при этом занимаем 7 место по сети из 16 дорог по погрузке», - поясняет Михаил Глазков.

До 2024 года к двум существующим прибавятся еще несколько московских диаметров: от Зеленограда до Раменского и от Железнодорожного до Апрелевки. Дни, когда Московская железная дорога перешагнет миллиардный годовой рубеж пассажирского потока, уже не кажутся далеким будущим.

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