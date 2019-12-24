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Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Василиса Морозова
19:54 24.12.2019
До назначения временного управляющего Пичугин будет и.о. гендиректора киностудии, заявил министр культуры России Владимир Мединский.
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress

Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

«Мы рассмотрели позицию и гендиректора в том числе, и принято решение о смене генерального директора киностудии "Ленфильм"», - сказал глава Минкульта РФ.

По его словам, будет назначен временно управляющий на несколько месяцев. До его назначения Пичугин будет и.о. гендиректора киностудии. Также режиссера Федора Бондарчука попросили продолжить руководить советом директоров, поэтому он снова был избран председателем, пишет ТАСС.

Мединский подчеркнул, что главной задачей для «Ленфильма» будет погашение долгов, только тогда «киностудия сможет вдохнуть полной грудью и работать дальше».

Эдуард Пичугин возглавлял совет директоров студии, а с 12 октября 2012 года занял должность гендиректора «Ленфильма». На киностудии выступили в поддержку Пичугина после того, как Союз кинематографистов Петербурга обратился к президенту РФ с предложением снять с него полномочия гендиректора «Ленфильма».

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