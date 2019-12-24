Путин предложил подумать над дополнительной поддержкой ветеранов

Президент РФ сегодня встретился с представителями Совета Федерации и Госдумы. На заседании был в том числе поднят вопрос о дополнительной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.

«Нужно, конечно, подумать над дополнительной поддержкой ветеранов», - сказал Владимир Путин.

В 2020 году Россия будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю на праздничный парад на Красной площади 9 мая соберутся главы многих зарубежных государств.