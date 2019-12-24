Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

Владимир Путин допустил небольшие изменения Конституции, которые необходимы для создания единой системы публичной власти. Об этом он заявил на встрече с парламентариями.

По мнению президента России, основополагающие положения Конституции лучше не трогать.

При этом Путин не исключил внесения небольших поправок. Они могут быть связаны с меняющейся жизнью; в ней, как правило, встают некоторые задачи, которые «можно было бы отрегулировать по-другому».