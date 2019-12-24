Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.

По словам украинского лидера, он отправил их в отставку из-за отсутствия реальных результатов работы. Об этом пишет УНИАН. При этом Зеленский поблагодарил двух глав областных государственных администраций.

«Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов», - пояснил он во время встречи Совета развития общин и территорий.

Мальский и Бондаренко возглавили областные госадминистрации в июле 2019 года.

Ранее Зеленский уволил Владимира Ельченко с поста постпреда Украины при ООН и украинского посла на Ямайке.