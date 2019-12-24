Первый поезд в Крым сделал остановку в Ростове-на-Дону

Первый поезд в Крым по маршруту «Санкт-Петербург - Севастополь» в эти минуты делает самую долгую остановку в пути. Ровно 33 минуты - именно столько он простоит на вокзале в Ростове-на-Дону. На перроне - толчея: состав встречают местные жители. Некоторые из них решили прокатиться на полуостров ради того, чтобы увидеть Крымский мост.

В Ростов-на-Дону поезд прибыл на первый путь. А уже ночью он проедет под арками новенького Крымского моста.

«Таврия» - так называется поезд в Крым - преодолеет в общей сложности 2700 километров пути и девять областей. Пересечет 118 рек. И при этом сделает всего 21 остановку. Каждая всего по несколько минут. На первый рейс все 600 билетов уже проданы.

Вагоны двух типов - купейные и плацкартные. В них есть все для удобства пассажиров - кондиционеры, пледы, два ресторана и многое другое.