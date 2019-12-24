МЦД в новогоднюю ночь будет работать до двух часов

Пригородные электрички столицы, включая Московские центральные диаметры (МЦД), в новогоднюю ночь будут работать до 02.00 по местному времени.

«В новогоднюю и рождественскую ночи поезда МЦД и пригородные электрички будут ходить до 02.00. Встречаем Новый год вместе с МЦД», - сказано в сообщении диаметров в Twitter.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что на Новый год МЦК, метро и наземный городской транспорт будут работать всю ночь. Кроме того, с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд во всех видах транспорта будет бесплатным.

Напомним, движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и от Нахабина до Подольска (МЦД-2) запустили 21 ноября.