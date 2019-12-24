Критики назвали лучшие российские сериалы уходящего года

Российские телекритики и телеобозреватели назвали по три российских сериала, которые произвели на них наибольшее впечатление в уходящем году.

Как выяснил портал Кино-Театр.ру, лидерами по всем показателям стали 8-серийные драмы «Шторм» (режиссер Борис Хлебников) и «Эпидемия» (режиссер Борис Костомаров). На третьем месте уверенно расположились «Трудные подростки» (режиссер Рустам Ильясов).

За лидерами следуют телевизионные комедии «Триада» (Дмитрия Дьяченко), «Дылды» (Сергея Сенцова) и «Жуки» (Константина Смирнова).

До этого в текущем месяце главные сериалы уходящего года назвали и российские зрители. По их мнению, тройку лучших работ составляют «Чернобыль» (HBO), «Почему женщины убивают» (CBS All Access) и «Любовь, смерть и роботы» (Netflix).