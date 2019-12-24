Мужчина опубликовал видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Видео, на котором тигр бросился на ограждение рядом с мальчиком, набрало два млн просмотров за два дня.
© Видео: r0bc, Twitter © Фото: r0bc, Twitter
Житель Дублина опубликовал видео, как в местном зоопарке тигр бросился на его сына, когда тот позировал отцу для фото.
«Мой сын оказался в меню дублинского зоопарка сегодня», - написал отец мальчика в Twitter.
На кадрах видно, что мальчик стоит у стекла вольера, а сзади полосатый хищник медленно подкрадывается к ребенку. За кадром взрослые отметили, что тигр охотится.
Затем хищник разбегается и бросается на ограждение, сразу за которым стоит мальчик. Ребенок, испугавшись, сразу отклоняется от стекла.
Видеоролик набрал уже почти 2 млн просмотров за два дня.