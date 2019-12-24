Разрушающие эмаль: названы самые опасные для зубов напитки

Наибольший вред зубам наносят газированные напитки, они разрушают зубную эмаль из-за высокой кислотности и большого содержания сахара. Об этом рассказал стоматолог из Лондона Кристофер Орр.

Специалист призвал употреблять любые газированные напитки с интервалом в полчаса, именно столько нужно времени для выработки естественной защиты организма - слюны.

Если человек, например, во время вечеринки на протяжении нескольких часов потягивает напиток, у вашего организма не остается шансов на выработку слюны, сообщил Орр.

По словам врача, вред зубам наносят не только безалкогольные напитки, но и любые игристые вина - например, шампанское и Просекко.

«PH-уровень у разных вин разный, но самые кислотные вина - белые», - добавил доктор.

Орр рассказал, что зубам серьезный вред наносят любые сладкие розовые вина, а также коктейли, в составе которых есть газировка и крепкий алкоголь.

Чтобы сохранить эмаль, врач призвал употреблять эти напитки через трубочку и между глотками ополаскивать рот водой, сообщает The Sun.