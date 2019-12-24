Владелец «концлагеря для собак» получил реальный срок

Суд в Амурской области приговорил к реальному сроку владельца приюта для собак «Дружок» Вячеслава Золотарева. Мужчина получил три года колонии-поселения за жестокое обращение с животными (часть 2 статьи 245 УК).

В «концлагере для собак», как назвали его зоозащитники, животные содержались в ужасных условиях. Как установил суд, по вине владельца приюта погибли 32 пса, которых он недокармливал и не лечил. На этом Золотарев сэкономил более 1,6 миллиона рублей, которые получил из бюджета, пишет «Интерфакс».

После того, как активисты в конце января обнаружили на территории приюта трупы собак, его владелец был задержан. По данным МВД, от голода в «Дружке» погибло 47 питомцев. 21 собаку, которые были истощены и обезвожены, удалось спасти. Их разобрали горожане и активисты. Хозяин приюта в этот момент находился на отдыхе в Таиланде. Сразу же после возвращения его поместили в изолятор.