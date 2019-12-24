Незаконные аресты: в чем состоит сложность диалога с Киевом

Донбасс и Киев пока не обменялись задержанными людьми. Представители ДНР и ЛНР считают, что пленным должны вернуть все документы, а в отношении незаконно удерживаемых лиц любое преследование со стороны Украины должно быть прекращено. Поэтому представители Донецка и Луганска настаивали на обмене «всех на всех» без дополнительных условий уже до конца этого года. Непосредственный участник сорвавшихся переговоров в Минске Александр Баранов в интервью «Специальному репортажу» рассказал обо всех сложностях диалога с Киевом.

По его словам, главной трудностью обменов является выявление лиц, арестованных украинской стороной с нарушением законодательства страны.

«Например, хирург в Одессе содержится, которому вменяют подготовку подрыва здания СБУ. Это хирург, мировой светила, Владимир Юрьевич Грубник его зовут. Его содержат в одиночной камере. Он подвергается пыткам с момента его задержания», - рассказал Баранов.

Он уверен, что украинские спецслужбы до сих пор не выдают одесского врача, потому что его освобождение повлечет наказание лиц, которые его задержали, посадили и пытали.

Самого Александра в 2014 году арестовала служба безопасности Украины. Его обвинили в сепаратизме и призывах к изменению государственной границы. Он до сих пор официально находится в розыске, хотя продолжает принимать участие во всех обменах пленными между Донбассом и Киевом.

Почему лидеры Украины не спешат выполнять международные соглашения по Донбассу? Смотрите новый выпуск программы «Специальный репортаж» во вторник, 24 декабря, в 18.30 на телеканале «Звезда».