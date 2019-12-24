Путин наградил орденами Северный флот и командование дальней авиацией

Президент России Владимир Путин наградил высокими госнаградами Северный флот, командование дальней авиацией и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк.

Краснознаменный Северный флот награжден Орденом Ушкова, Орденом Суворова - командование дальней авиацией, Орденом Кутузова - 104-й гвардейский десантно-штурмовой краснознаменный полк.

Награды были вручены «за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых и специальных задач».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего выступления на итоговой коллегии российского военного ведомства сообщил, что боевые возможности ВС РФ в 2019 году выросли на 14%.