С января 2020 года в Пулково введут режим «открытого неба»

С 1 января 2020 года на пять лет в петербургском аэропорту Пулково будет введен режим «открытого неба». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

По данным ведомства, уже шесть европейских лоукостеров выразили заинтересованность в полетах в Петербург по 7-й «свободе воздуха» из 22 стран ЕС. Среди таких авиакомпаний оказались Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие. В Минтрансе отметили, что рассмотрение заявлений от перевозчиков начнется уже в следующем году.

«В результате комплексной проработки вопроса либерализации воздушного пространства Минтрансом утвержден перечень, состоящий из 30 стран, который в дальнейшем может быть расширен», - сказано в сообщении.

Эти страны разделены на две группы. Государства из первой смогут летать в Пулково по 7-й «свободе воздуха» без ограничений - это Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония, Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша. Страны из второй группы будут летать в Петербург с ограничениями по пунктам вылета и прилета. В ней оказались Австрия (кроме Вены), Британия (кроме Лондона), Германия (кроме Берлина, Мюнхена, Гамбурга и Дюссельдорфа), Испания (кроме Барселоны и Малаги), Италия (кроме Рима и Милана), Франция (кроме Ниццы и Парижа), Чехия (кроме Праги) и другие.

При этом против введения в Пулково режима «открытого неба» выступали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, так как это поставит наших перевозчиков в неравные конкурентные условия с иностранными компаниями.