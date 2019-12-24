Выпить и не навредить: нарколог назвал самый безопасный алкоголь

Также врач напомнил, что большое количество выпитого алкоголя вызывает сильный токсический эффект, поэтому доза спиртного должна быть умеренной, а промежутки между употреблением горячительных напитков - как можно длиннее.

«Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве - это все очень здорово», - сообщил он.

По его словам, доза спиртного должна быть умеренной, а промежутки между употреблением - как можно длиннее.

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