Выпить и не навредить: нарколог назвал самый безопасный алкоголь
По его словам, доза спиртного должна быть умеренной, а промежутки между употреблением - как можно длиннее.
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Сухое белое вино является самым безопасным алкогольным напитком. Об этом на конференции «Безопасный Новый год» заявил главный нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн.
«Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве - это все очень здорово», - сообщил он.
Также врач напомнил, что большое количество выпитого алкоголя вызывает сильный токсический эффект, поэтому доза спиртного должна быть умеренной, а промежутки между употреблением горячительных напитков - как можно длиннее.