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«Попытка всех обмануть»: почему Киеву и Донбассу сложно договориться об обмене пленными

Татьяна Полуказакова
16:55 24.12.2019
Не пропустите новый выпуск программы «Специальный репортаж» 24 декабря на телеканале «Звезда».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Маслов, РИА Новости

Ситуация в переговорах между Донбассом и Киевом сдвинулась в сторону урегулирования 23 декабря. Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова сообщила, что Донецку и Киеву удалось согласовать некоторые вопросы, в частности, об осуществлении обмена удерживаемых лиц по формуле «всех установленных на всех установленных».

Прийти к этому удалось несмотря на переговоры 18 декабря в Минске, которые закончились неудачей. Представители Киева, Донецка и Луганска тогда должны были договориться об обмене пленными и незаконно удерживаемыми лицами. Но решить эту задачу стороны не смогли.

Это случилось на фоне поправок о децентрализации власти в украинскую конституцию. Содержание новых положений пока не раскрывается. Но эксперты уверены: Киев планирует расширить полномочия украинских регионов, но не всех.

«Донбасса нет в Украинской политике. С ними не считаются, они никем не представлены. Это якобы Россия оккупировала территории. Там живут обычные украинцы, которые "страдают под российской оккупацией". Разговаривать якобы с их представителями незачем, потому как это не представители, а оккупационная администрация», - считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

По утверждению политологов, в новых поправках нет ни намека на предоставление Донбассу особого статуса, как прописано в Минских соглашениях.

«Они пытаются всех вокруг обмануть, или как минимум обмануть Россию. Потому что они привыкли, их с детства воспитывали, что Россия - это такая страна, с которой можно все получать и ничего не давать взамен. Можно постоянно обманывать, можно вот так вот обводить вокруг пальца, она все равно все отдаст, как было при Горбачеве, как было при Ельцине», - считает президент фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков.

Почему лидеры Украины не спешат выполнять международные соглашения по Донбассу? Новый выпуск программы «Специальный репортаж» не пропустите во вторник, 24 декабря, в 18.30 на телеканале «Звезда».

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