Суд арестовал генерала ФТС Александра Кизлыка

Генерал-лейтенант Федеральной таможенной службы Александр Кизлык, задержанный 23 декабря, обвиняется в том, что помогал уйти от ответственности людям, которые занимались контрабандой валюты. Об этом следователь рассказал в Басманном суде столицы, где рассматривается вопрос об аресте Кизлыка.

Как сообщает корреспондент «Звезды», генерала заключили под стражу до 22 февраля.

Начальнику управления таможенного расследования и дознания ФТС предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, ему грозит до 10 лет колонии. Генерал свою вину отрицает.

«Я не давал никаких указаний о принятии незаконных решений», - сказал он.

Во время обыска у Кизлыка были изъяты 600 тысяч долларов (37,2 миллиона рублей) и 600 тысяч евро (41,2 миллиона рублей), часы известных брендов и слитки золота, рассказал следователь.