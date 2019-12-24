Шойгу: российские ВКС в 30 раз сократили частоту вылетов в Сирии

Российские воздушно-космические силы в 30 раз сократили с 2017 года частоту вылетов в Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства с участием президента России Владимира Путина.

«Авиация ВКС России в настоящее время совершает в среднем 2-3 полета в сутки для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований», - сказал министр.

При этом Шойгу подчеркнул, что в период с 2015 по 2017 годы авиация выполняла в среднем 80-90 боевых вылетов в сутки.