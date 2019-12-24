Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщает секретариат Верховной рады, с вступлением закона в силу досрочно прекращаются полномочия главы ведомства и его заместителей.

В течение пяти дней Зеленский должен назначить врио главы ведомства вместо Романа Трубы, который возглавлял ГБР с декабря 2017 года. Нового главу Госбюро расследований выберут на конкурсной основе. Он сможет единолично принимать решения и будет нести ответственность за работу всего ведомства. Теперь глава ГБР сможет сам выбрать заместителей.

«Мы сделали то, что не сделал бы никто: без всякой поддержки, меньше чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган», - заявил Труба в своем канале.

Также, что предусматривается документом, следователи по делу «майдана» будут переведены из Генпрокуратуры Украины в ГБР.