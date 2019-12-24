Шойгу: ПВО российских военных баз в САР сбили более полусотни БПЛА террористов

Российские ПВО, прикрывающие российские военные объекты в Сирии, сбили в уходящем году более полусотни беспилотных летательных аппаратов террористов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов», - сказал Шойгу.

22 декабря сообщалось, что боевики предприняли очередную попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотных летательных аппаратов. В 23.02 российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления.