СМИ: армия Сирии освободила стратегически важный город от боевиков
Сирийская армия заняла стратегически важный город Джарджаназ.
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Сирийская армия вошла в Джарджаназ, который находится около основной трассы от Хаммы до Алеппо. Ранее территорию города занимали террористы.
Об освобождении Джарджаназа от боевиков в понедельник, 23 декабря, сообщила проправительственная газета al-Watan. Расположение города должно поспособствовать дальнейшему установлению контроля над магистралью Хамма – Алеппо в провинции Идлиб, говорится в издании