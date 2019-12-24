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СМИ: армия Сирии освободила стратегически важный город от боевиков

Дарья Михалина
01:59 24.12.2019
Сирийская армия заняла стратегически важный город Джарджаназ.
СМИ: армия Сирии освободила стратегически важный город от боевиков
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Сирийская армия вошла в Джарджаназ, который находится около основной трассы от Хаммы до Алеппо. Ранее территорию города занимали террористы.

Об освобождении Джарджаназа от боевиков в понедельник, 23 декабря, сообщила проправительственная газета al-Watan. Расположение города должно поспособствовать дальнейшему установлению контроля над магистралью Хамма – Алеппо в провинции Идлиб, говорится в издании

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