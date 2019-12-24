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Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры России»

Александра Арсентьева
15:17 24.12.2019
Он проводится при поддержке РАНХиГС при президенте РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве подвели итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры России». В полуфинал попали чуть более трех тысяч человек, теперь их ждет повторное компьютерное тестирование, а также состязание в решении управленческих задач. Триумфаторы конкурса зачастую получают приглашения на высокие должности в госкомпании и в правительство. Правда, как отметил наставник проекта, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, такие назначения никогда не были условием победы.

«Мы изначально договаривались, что это не конкурс на должности, это конкурс для отбора резерва, и государство инвестирует в повышение квалификаций деньги на образование и время лучших управленцев в качестве наставников. Мы инвестируем потенциалом, ну уж как участники реализуют свой потенциал, зависит от каждого человека», - заявил он.

Напомним, конкурс «Лидеры России» проводится организацией «Россия - страна возможностей». В рамках платформы объединены 22 проекта. Конкурс ведется при поддержке РАНХиГС при президенте РФ.

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