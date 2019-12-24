В ОСК готовы построить трубоукладчик для «Северного потока - 2»

Судно-трубоукладчик для газопровода «Северный поток - 2» может быть построено в России, это займет три-четыре года. Об этом сообщил президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

«К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя, напомню, что ледокол "Ленин" построили за три года и где-то полтора-два года проектировали», - цитирует Рахманова «Россия 24».

По словам Рахманова, такие суда, как правило, строятся под конкретный проект. Поэтому подобных им в настоящее время в нашей стране нет.

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, в который входит положение о санкциях в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода. Швейцарская компания Allseas уже приостановила строительство газопровода.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции США не помешают завершить строительство газопровода. А Дмитрий Песков сообщил, что Москва не оставит без ответа недружественный шаг США.