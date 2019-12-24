Впервые за полтора года курс доллара упал ниже 62 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курсы евро и доллара обновляли минимумы с июля и марта прошлого года, опустившись до 68,59 рубля и 61,94 рубля соответственно.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.57 по московскому времени снижался на 26 копеек - до 62,01 рубля. Курс европейской валюты падал на 41 копейку, до 68,64 рубля.

Российскую валюту поддерживает налоговый период декабря, в ходе него банки, по оценкам экспертов, в бюджет перечислят свыше полутора триллионов рублей.

Также во время утренних торгов рубль усиливался на фоне дорожающей нефти. Цена нефти Brent увеличивалась на 0,2% - до 66,53 доллара за баррель.