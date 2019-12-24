Ракетный эсминец ВМС США зашел в порт Одессы

В одесский порт вошел ракетный эсминец USS Ross Военно-морских сил США. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

«Судно прибыло в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины со странами - членами НАТО», - отмечается в сообщении украинского ведомства.

Отмечается, что экипаж эсминца уже посещал Одессу в 2016 году, вместе с американским десантным кораблем Whidbey Island он принимал участие в международных учениях «SeaBreeze-2016».

Как пишет местное издание «Думская», USS Ross (DDG71) пришвартовался к причалу 1-к на Карантинном молу около 10.00 во вторник, 24 декабря. По данным портала, это уже 13-й заход военного корабля НАТО в Черное море в 2019 году.